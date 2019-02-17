В Николаеве из-за возгорания на нескольких этажах эвакуировали жильцов – один из них не бросил в квартире пса и взял его с собой

В воскресенье, 17 февраля, в Николаеве в девятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Олега Ольжича произошел пожар. В результате были эвакуированы более двух десятков людей.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 11:05 по экстренному номеру «101» начали массово поступать звонки о пожаре в многоэтажке. По указанному адресу направлены три отделения 5-й Государственной пожарно-спасательной части, дежурная смена оперативно-координационного центра, автомобиль обеспечения аварийно-спасательного отряда специального назначения.

По прибытию установлено, что произошло замыкание электрощитовых с последующим горением с третьего по девятый этаж. Из-за плотного задымления лестницы эвакуированы 25 жителей. С помощью автолестницы с верхнего этажа пожарные спасли двоих граждан и собаку. Медицинская помощь никому не понадобилась. Благодаря оперативным действиям удалось не допустить увеличения площади горения, которая на момент прибытия первого подразделения составила 10 квадратных метров. В 11:18 пожар был локализован, в 11:30 - ликвидирован.

От ГСЧС привлекалось пять единиц техники, 17 человек личного состава. Дополнительно на месте работали аварийные бригады ОАО «Николаевгаз», «Николаевоблэнерго», сотрудники полиции, медики.

Спикер Главного управления ГСЧС в Николаевской области Иляна Пацюк на своей странице в Facebook написала, что молодой человек, один из жильцов этой многоэтажки, не бросил своего пса в задымленной квартире и забрал с собой животное.

«Сегодня на пожаре меня поразил поступок молодого человека, который не покинул своего четвероногого друга в плотно задымленной квартире. Крепко держа собаку, он спустился автолестницей (вместе с пожарным 5 ГПСЧ) с девятого этажа», – рассказала она.

Напомним, что ранее в Николаеве горела квартира в Кульбакино, спасатели эвакуировали 20 человек.