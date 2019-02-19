На киевской трассе возле Себино из кювета достают фуру с алюминием – движение затруднено

На трассе Р-06 «Николаев-Ульяновка» во вторник, 19 февраля, из-за попытки достать из кювета седельный тягач «Renault Magnum» возникла пробка.

Об этом сообщают в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

Происшествие произошло возле села Себино. Грузовик пытаются достать из кювета при помощи «МАЗ-537» Госслужбы чрезвычайных ситуаций, поэтому движение в направлении Николаева временно перекрыто.

Отметим, что этот грузовик перевернулся в воскресенье, 17 февраля.

Напомним, как на трассе Р-06 возле Николаева из-за ям перевернулся автомобиль.