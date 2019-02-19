В Николаеве ночью горела «Skoda»

В Корабельном районе Николаева после полуночи 19 февраля горел автомобиль «Skoda Fabia».

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Информация о пожаре легкового автомобиля на проспекте Богоявленском поступила спасателям в 00:23. По указанному адресу прибыло дежурное отделение 5-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС.

В 00:34 пожар площадью четыре квадратных метра локализовали, а в 00:42 – ликвидировали. Причина возгорания устанавливается.

К тушению привлекалось восемь человек личного состава и две единицы пожарно-спасательной техники. Также на месте работали сотрудники полиции.

Напомним, как в Николаеве из-за замыкания проводки горели «Range Rover» и «Toyota»