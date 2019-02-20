«Уехал в оккупированную Макеевку проведать мать»: На Донбассе пропал глава райотдела исполнительной службы

а неподконтрольной территории Донбасса исчез начальник Волновахского районного отдела Государственной исполнительной службы Донецкой области.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Уточняется, что несколько дней назад мужчина уехал в город Макеевка проведать мать.

«15 февраля мать мужчины позвонила его жене, которая находится на подконтрольной Украине территории Донецкой области, и сообщила, что двое неизвестных пришли к ней домой и забрали ее сына. С тех пор мужчина на связь не выходит. Место его пребывания неизвестно», - говорится в сообщении.

Известно, что по факту исчезновения человека начато уголовное производство, проводится расследование.

Напомним, в ноябре 2016 года руководитель волонтерской группы Патриот Олег Котенко сообщил СМИ, что боевики пророссийской террористической организации «ЛНР» захватили в плен судью Апелляционного суда Луганской области Виталия Руденко. Позже в «ЛНР» опубликовали видео с взятым в плен судьей Апелляционного суда Луганщины.