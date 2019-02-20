В Николаеве произошел пожар на базе ЖКП «Південь», где находится дорогостоящая уборочная техника

В Николаеве 20 февраля произошел пожар в бытовом помещении ЖКП «Південь» на улице 12-я Продольная.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Пожар охватил деревянные стеллажи, опилки, резину и доски, его ликвидировали на площади 10 кв.м, его причина устанавливается.

Сайт «Свідок.Інфо» сообщает, что на базе предприятия проходили работы по резке металла газосварочными аппаратами, которые проводили сотрудники коммунального ЖЭКа. После окончания работ в одном из боксов произошло возгорание и сильное задымление помещения. На место происшествия вызвали спасателей, однако сразу попасть в помещение не удалось, поэтому пожарные начали выбивать стекла, чтобы освободить бокс от дыма и впоследствии ликвидировать пожар.

На территории данной базы находятся гаражи компании «Карс Клининг», которая занимается уборкой части дорог в Николаеве. Машины были оперативно выгнаны из соседних боксов во избежание повреждений. На данный момент причины возгорания неизвестны. По словам охранника, днем ранее на предприятие приходил неизвестный мужчина, который представился вероятным арендатором этой базы. Охранник провел ему подробную экскурсию по территории и выпроводил.

После выяснилось, что ЖКП «Південь» ничего не знает ни о каких арендаторах. В недоумении от данной ситуации и на предприятии «Карс Клининг».

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве ЖКП «Південь» сократило почти весь штат работников.