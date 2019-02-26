В Одессе на гранате подорвался местный активист и участник АТО

В Одессе в понедельник утром, 25 февраля, обнаружили тело мужчины возле ворот Селекционно-генетического института на Овидиопольской дороге. Погибшим оказался известный в городе участник АТО и активист.

Об этом сообщает глава Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.

По данным полиции, мужчина погиб в результате взрыва гранаты. В его левой руке обнаружили кольцо от РГД-5, которую он, предположительно, держал в правой руке.

Правоохранители установили, что бывший военный хранил у себя дома целый арсенал боеприпасов, в частности гранаты и запалы к ним. В воскресенье, 24 февраля, он поссорился с матерью, которая болеет, и отправился к институту, где приблизительно в 23.00 прогремел взрыв.

По словам соседей, взрыв был не мощным, поскольку они приняли его за взрыв петарды. Однако утром они обнаружили тело мужчины.

В полиции отмечают, что среди найденных у АТОшника дома боеприпасов был запал с «подрезанной» предохранительной чекой из-за чего, при применении, чека не работает. По предварительной версии, возможно, именно с таким запалом оказалась граната в руках у мужчины, что привело к трагедии. Официальное следствие продолжается.

По данным «Думской», погибший — известный одесский активист, член «Одесской морской самообороны», участник Революции Достоинства и войны на востоке Украины, бывший военнослужащий 72-й мехбригады Сергей Барс. Его опознала бывшая супруга.

Сергей Барс участник киевского и одесского Евромайдана, волонтер и ветеран АТО. После возвращения с АТО он участвовал в акциях против незаконных строек и занимался патриотическим воспитанием молодежи.

Напомним, в Мариуполе в квартире многоэтажки взорвалась граната - погибли два человека, среди которых сотрудник СБУ.