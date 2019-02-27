Николаевец в траншее нашел артиллерийский снаряд

В Николаеве 25 февраля на пересечении улиц Кузнечная и 4-я Слободская мужчина нашел артиллерийский снаряд калибром 30 мм времен прошлых войн.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Мужчина обнаружил взрывоопасный предмет в траншее. О находке он сообщил по телефону «101». Прибывшие спасатели изъяли снаряд и уничтожили его путем контролируемого подрыва.

Напомним, что ранее николаевец во время сбора металлолома нашел артиллерийский снаряд.