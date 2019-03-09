В Киеве пьяный подросток угнал автомобиль и протаранил патрульный «Prius», уходя от погони

В ночь с пятницы на субботу, 9 марта, в Киеве на улице Антоновича, 165 произошло ДТП с участием «Lancia» и патрульной «Toyoya Prius». К счастью, обошлось без серьезных травм.

Об этом сообщает Информатор.

По предварительной информации, «Lancia» была угнана ранее. Патрульные заметили автомобиль, попадающий под ориентировку, и пытались его остановить. Однако водитель проигнорировал требование и продолжил движение.

Началась погоня, легковушка ехала по улице Антоновича в сторону Лыбедской площади. Перед перекрестком с улицей Загородней патрульные ехали параллельно с «Lancia» В этот момент водитель преследуемой машины резко повернул влево и снес машину правоохранителей. От удара оба автомобиля вылетели с проезжей части и остановились в парапете.

В результате столкновения пострадал один патрульный. К счастью, его травмы незначительные. Водителя «Lancia» удалось задержать. На месте он прошел тест на содержание алкоголя в крови. Прибор показал 0,78 промилле, что превышает допустимую норму почти в 4 раза. Также выяснилось, что задержанный несовершеннолетний и он 2002 года рождения.

Напомним, в декабре прошлого года в Николаеве 17-летний подросток за рулем угнанного автомобиля «Mazda» сначала протаранил маршрутное такси, а потом скрылся с места происшествия и приехал «отдыхать» под главную городскую елку.