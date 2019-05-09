В Москве погиб известный российский журналист Сергей Доренко

В четверг, 9 мая, в Москве погиб известный российский журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко. Он упал с мотоцикла на Николоямской улице. Все попытки спасти его успехом не увенчались.
Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции.
Гибель ведущего в своем телеграм-канале подтвердил и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Смерть Сергея Доренко не связана непосредственно с падением с мотоцикла. По предварительным данным, у журналиста случился приступ острой сердечной недостаточности, из-за чего он не смог удержаться на транспортном средстве.
Справка
Сергей Доренко родился в 1959 году в Керчи. Выпускник Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы, в 1991 году он пришел на телевидение. В течение нескольких лет он работал на «Первом канале» «Останкино», в программе «Вести», на CNN.
В 1999‒2000 годах Доренко работал на ОРТ, где сначала вел программу «Время», а затем авторскую программу.
В 2008‒2013 годах Доренко был главным редактором радиостанции «Русская служба новостей» и одновременно вел несколько разговорных программ на радио.
На радиостанции «Говорит Москва» Доренко трудился с 2014 года.
В одном из своих видео Доренко заявлял, что России «нужен Киев», хаос и разруха в Украине, «народные восстания в поясе от Харькова до Одессы». А во главе террористов в Донецке «нужно поставить чеченца, умеющего воевать».
В 2014 году он заявил, что украинцы стали пешками в «играх Тимошенко и Януковича» и пророчил Украине судьбу «тухлого захолустья».
Книги Доренко запрещены для ввоза в Украину.