В Москве погиб известный российский журналист Сергей Доренко

В четверг, 9 мая, в Москве погиб известный российский журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко. Он упал с мотоцикла на Николоямской улице. Все попытки спасти его успехом не увенчались.

Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции.

Гибель ведущего в своем телеграм-канале подтвердил и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Смерть Сергея Доренко не связана непосредственно с падением с мотоцикла. По предварительным данным, у журналиста случился приступ острой сердечной недостаточности, из-за чего он не смог удержаться на транспортном средстве.

Справка

Сергей Доренко родился в 1959 году в Керчи. Выпускник Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы, в 1991 году он пришел на телевидение. В течение нескольких лет он работал на «Первом канале» «Останкино», в программе «Вести», на CNN.

В 1999‒2000 годах Доренко работал на ОРТ, где сначала вел программу «Время», а затем авторскую программу.

В 2008‒2013 годах Доренко был главным редактором радиостанции «Русская служба новостей» и одновременно вел несколько разговорных программ на радио.

На радиостанции «Говорит Москва» Доренко трудился с 2014 года.

В одном из своих видео Доренко заявлял, что России «нужен Киев», хаос и разруха в Украине, «народные восстания в поясе от Харькова до Одессы». А во главе террористов в Донецке «нужно поставить чеченца, умеющего воевать».

В 2014 году он заявил, что украинцы стали пешками в «играх Тимошенко и Януковича» и пророчил Украине судьбу «тухлого захолустья».

Книги Доренко запрещены для ввоза в Украину.