На Киевщине работники «скорой» выбросили больного у порога дома главы сельсовета

Прокуратура начала расследовать смерть больного, выброшенного медиками скорой помощи у порога председателя сельсовета в Киевской области.

Об этом сообщил прокурор области Максим Киричук на своей странице в Facebook.

Так, расследование начато по факту ненадлежащего выполнения медиками профессиональных обязанностей, повлекшее смерть пациента.

«25 апреля в Переяслав-Хмельницкий отдел Бориспольской местной прокуратуры поступила информация о том, что 20 апреля в селе Цибли работники экстренной медицинской помощи, ссылаясь на то, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, вместо больницы доставили пациента без сознания к дому сельского головы и, достав его из указанного автомобиля, положили на землю у забора», - сообщил Киричук.

В свою очередь сельский голова повторно вызвал бригаду скорой помощи и обязал их забрать больного в районную больницу. Через два дня мужчина умер в реанимационном отделении.

Ранее сообщалось, что во Львове автомобиль скорой помощи на тротуаре сбил женщину с ребёнком.