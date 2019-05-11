В киевской квартире нашли мертвую пару и истощенную двухлетнюю девочку

В Киеве в субботу, 11 мая, в Днепровском районе в многоэтажном доме по улице Тычины,11 в квартире обнаружили тела двоих человек и истощенную двухлетнюю девочку.

Об этом пишет «Информатор».

Как рассказали соседи погибших, они почувствовали неприятных запах на лестничной клетке девятого этажа и вызвали полицию и спасателей. Тела погибших нашли в квартире на седьмом этаже.

Сотрудники ГСЧС вскрыли дверь, и нашли тела мужчины и женщины. Также там находился ребенок — девочку двух лет на руках вынесли в машину скорой помощи.

Ранее девочку с родителями искали в одной из групп района. Соседи говорят, что семья была не благополучная — злоупотребляли наркотиками. В четверг, 2 мая, в квартире слышали скандал. После этого все пропали. Отметим, что полицию вызвали еще когда семья пропала. Однако квартиру полицейским никто не открыл, а вскрывать ее на тот момент еще не было никаких оснований.

В отделе коммуникации полиции Киева уточнили, что видимых телесных повреждений на телах мужчины и женщины 1985 и 1991 годов рождения не обнаружено, поэтому после проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлена ​​причина их смерти. Кроме того, в квартире

Девочку, 2017 года рождения, немедленно госпитализировали в детскую больницу и сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, как в Киеве 20-летняя уроженка Николаевской области оставила двух детей одних дома на девять дней, а сама проводила время с любовником. Вернувшись в квартиру, мать обнаружила своего годовалого сына мертвым, а ее двухлетняя дочь находилась в бессознательном состоянии. Сейчас за жизнь девочки борются врачи.

Отметим, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба сообщил, что к запертым в квартире детям приходила их бабушка и полицейские, но не попали в квартиру. В свою очередь в полиции заявили, что их не вызывали к брошенным матерью на 9 дней детям.

Ранее также сообщалось, что 20-летняя Владислава Трохимчук, которая оставила умирать от голода двух своих детей, постоянно просила деньги на фальшивую болезнь своей дочери.

© КИЇВ: https://kyiv.npu.gov.ua/news/novini/u-stoliczi-pravooxoronczi-z-yasovuyut-obstavini-smerti-podruzhzhya-v-dniprovskomu-rajoni-stoliczi/?fbclid=IwAR2JoAAX7OKJavVIUahjpy5sfZrOc8kLdSm9QkcRFEgRfhbW4_DKQM8AM6Q