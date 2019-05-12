В Киеве сгорел автомобиль главного редактора телеканала TVI – журналист уверен, что это поджог

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В воскресение рано утром, 12 мая, в Киеве сгорел автомобиль главного редактора канала TVI Владимира Егорова.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня в 4:30 мою машину подпалили. Я связываю это с профессиональной деятельностью. Соседи говорят о хлопке, явный поджог. Хорошо, что никто не пострадал. Машину любил, стала хорошим другом», – написал он.

Позже Егоров добавил, что автомобиль восстановлению не подлежит.

Напомним, ранее в Днепре неизвестные сожгли автомобиль главреда газеты «Зоря».

Анатолий Чубаченко

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