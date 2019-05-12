В Индонезии из-за длительного подсчета голосов умерло почти 500 членов избиркома

В Индонезии из-за переутомления умерло 496 членов избирательных комиссий. Большинство скончавшихся были в возрасте от 50 до 70 лет.

Об этом 12 мая со ссылкой на данные правительства сообщило издание The Straits Times.

Очевидцы рассказывают, что умершие были истощены от 12-часового подсчета голосов. Наибольшее количество смертей зафиксировано в провинции Западная Ява – 131.

Министерство здравоохранения Индонезии объявило, что чаще всего причиной смерти членов избиркомов в четырех провинциях – Джакарте, Западной Яве, Риау и Юго-Восточном Сулавеси – был инсульт или сердечный приступ.

Кроме того, участники выборов умирали от сердечной и дыхательной недостаточности, сепсиса, астмы, а также вследствие ДТП.

Как известно, 17 апреля в Индонезии прошли однодневные выборы. Право голоса имели 192 миллиона людей, явка составила около 80%. Граждане страны выбирали президента, депутатов парламента и членов местных советов. По состоянию на 29 апреля было зафиксировано 296 смертей среди членов избиркомов.

Председатель центризбиркома Индонезии Ариф Будман предлагал выплатить родственникам умерших от 30 до 36 миллиона рупий (от $2,1 до $2,5 тысяч) и обещал снизить нагрузку на членов комиссий. Тем, кто заболел, предложили от 16 миллиона рупий ($1,1 тысяч) компенсации.

Напомним, что в Тячевском районе Закарпатской области, автомобиль перевозивший бюллетени попал в дорожно-транспортное происшествие.