В Николаеве женщина угрожала взорвать жилой дом – её увезли к психиатрам

В Николаеве 13 мая жительница дома №7 на улице Дачной грозилась устроить взрыв в этом здании. К счастью, тревога не подтвердилась.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По предварительным данным, соседи услышали угрозы женщины и вызвали полицию. На место прибыли следственно-оперативная группа и патрульные, которые передали женщину бригаде скорой медицинской помощи. Предполагается, что женщина страдает от психических расстройств, её должны проверить медики.

Полиция обследовала жилой дом, каких-либо угроз жизни и здоровью людей не обнаружили.

Напомним, что в Николаеве будут судить женщину, которая «потеряла» мужа и пьяной угрожала взорвать многоэтажку на улице Олейника.