Полиция разыскивает жительницу Николаева, которая уже исчезала из дома более полутора года назад

Центральный отдел полиции разыскивает жительницу Николаева Пимкину Людмилу Николаевну 1986 года рождения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Людмила Пимкина вышла 10 апреля ушла из места своего проживания по улице Конопатная и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Приметы: рост 165 - 170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, на лбу и носу имеет шрамы.

«Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой и владеют информацией, полезной для следствия, сообщить ее в Центральный отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. Декабристов, 8 или по телефонам (0512) 49-88-01, 49-81-02, 063-972-65-25 или 102», – обратились в полиции.

Напомним, что подобным образом эта девушка исчезала 8 октября 2017 года.