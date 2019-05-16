В Николаеве грузовик врезался в электроопору – бетонный столб разрушился возле основания

В Николаеве вечером 16 мая водитель седельного тягача «Renault» с прицепом в районе пересечения улиц Малая Морская и Дмитриева врезался в бетонную опору электросетей.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил очевидец случившегося.

Грузовик с полтавскими номерами ехал по Малой Морской и его водитель решил повернуть на улицу Дмитриева и врезался в опору. Водитель говорит, что не заметил столба. Бетонная опора серьезно повреждена – разрушено её основание. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Движение транспорта в районе ДТП ограничено.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники «Николаевэлектротранса», которые демонтируют бетонный столб.

Сайт «Свідок.Інфо» пишет, что в результате ДТП временно заблокировано движение трамваев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве грузовик повредил плитку на тротуаре.