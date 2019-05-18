Спасатели показали, как подорвали 67 боеприпасов, найденных в море возле Кинбурнской косы

В Николаевской области группа пиротехнических работ и подводного разминирования уничтожила 67 боеприпасов, обнаруженных в акватории Черного моря вблизи Кинбурнского полуострова.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

С 13 по 17 мая спасатели обследовали акваторию Черного моря на наличие взрывоопасных предметов. Во время поисковых работ на морском дне обнаружили 67 боеприпасов времен прошлых войн, а именно: 23 артиллерийских снаряда калибром 76 мм, 34 снаряда калибром 45 мм и 10 подрывных зарядов. Все находки перевезли на берег и 17 мая уничтожили путем контролируемого подрыва в специально отведенном месте. Всего обследовали территорию на площади 19,4 тысячи кв.м.

«С учетом того, что иногда такие «подарки» вымываются водой на берег, существенно увеличивается риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Задача спасателей накануне летнего сезона – максимально обеспечить гражданам безопасный отдых», - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Варваровке и на Намыве случайно нашли артиллерийские снаряды времен прошлых войн.