В Николаеве горел продовольственный магазин

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В пятницу, 17 мая, в микрорайоне Малая Корениха Заводского района Николаева горел продовольственный магазин.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 14:27 спасателям сообщили о пожаре магазина на улице Виктора Скоржинского. Прибывший дежурный караул 19-й Государственной пожарно-спасательной части не допустил распространения огня и спас здание.

Уже в 14:48 пожар локализовали, а в 14:53 - ликвидировали его на площади 1 квадратный метр. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети. На месте работала 1 единица техники и 4 человека личного состава.

Ранее сообщалось, что в Баштанке при пожаре частного дома погиб мужчина – предполагают, что он курил в постели.
Людмила Жерновская

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