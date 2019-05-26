На Днепропетровщине неизвестные подорвали автомобиль многократного чемпиона мира по кикбоксингу

Ночью в воскресенье, 26 мая в Павлограде Днепропетровской области неизвестные подорвали автомобиль спортсмена.

Об этом сообщает местное издание «Павлоград.dp.ua»

Около 3:00 на улице Центральная произошел взрыв автомобиля «HONDA Accord». Иномарка принадлежит заместителю директора спортивно-оздоровительного комплекса «Центр» Рамилю Ахмедову, тренеру, многократному чемпиону мира по кикбоксингу.

«Проснулся от взрыва. Соседи видели, как возле машины «крутился» какой-то человек. Скорее всего, использовали гранату или детонатор», — говорит Рамиль Ахмедов.

Он вызвал спасателей, полицию. Правоохранители зафиксировали факт, в ближайшее время планируют просматривать видео с камер наблюдения.

«Завистники есть, врагов, чтобы особых, нет», – ответил он на вопрос том, кто мог это сделать.

Напомним, что ранее в Одесской области гранатой подорвали автомобиль секретаря совета ОТГ.