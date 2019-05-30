В Первомайске разыскивают пропавшего без вести 90-летнего пенсионера

В городе Первомайске на Николаевщине полиция разыскивает пропавшего без вести 90-летнего Ивана Чабана.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Мужчина 28 мая ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост около 160-165 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие. Был одет: в рубашку светлого цвета в клетку, спортивные штаны синего цвета, черные резиновые галоши, серую кепку.

Полиция просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого и владеют информацией, полезной для следствия, сообщить в Первомайский отдел полиции по адресу: Первомайск, улица Грушевского, 29 или по телефонам (05161) 7-52-02, 093-540-8847, 096-920-2221 и 102.

Напомним, что в Николаеве ищут пропавшего без вести Виктора Соколова.