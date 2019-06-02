В Харькове протестуют против съезда партии Кернеса и опять повалили бюст маршала Жукова

В воскресенье, 2 июня, в Харькове представители ряда организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Бюст находился возле харьковского Дворца спорта, где проходит съезд недавно организованной политической партии мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Организации и партии на входе во Дворец спорта устроили импровизированный коридор, по которому должны пройти люди. В конце коридора разбросана краска, которая символизирует пролитую на востоке Украины кровь военнослужащих. Люди, идущие на съезд партии, должны пройти по этой краске.

Часть активистов стоит возле разных выходов из Дворца спорта, а остальные устроили «коридор позора». Когда через него проходят участники съезда, им кричат «Позор!», «Кернес, отпусти крепостных!», «Сепары».

Некоторые из активистов брызгали краской из баллончиков на идущих по «коридору» делегатов съезда. «Громадське» пишет, что у входа выставили фото погибших участников боевых действий на Донбассе.

- Также рядом был расположен бюст Жукова. Активисты побежали к нему, организовались и повалили его. Правоохранители были рядом, в какой-то момент они даже пытались разогнать активистов, распылили газ. Правоохранители отступили назад, а активистам удалось довести до конца задуманное, - сообщил корреспондент телеканала «112».

Фото - Павел Пархоменко, Медиапорт

Ранее бюст Жукову уже сваливали с постамента. Инцидент произошел в ночь на 6 мая 2018 года. Отметим, что оценки деятельности маршала Жукова разнятся. Одни современники утверждали, что благодаря ему удалось победить во Второй мировой войне, а другие – что из-за приказов маршала необоснованно погибло большое количество солдат.