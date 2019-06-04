Под Днепром водитель грузовика рассыпал кишки на проезжую часть и уехал – полиции пришлось полностью перекрыть дорогу

Вечером 3 июня на въезде в Каменское Днепропетровской области у водителя грузовика открылся борт прицепа, и из него на проезжую часть посыпались кишки. После этого водитель скрылся, даже не попытавшись убрать за собой.

Об этом пишет «Информатор».

Известно, что водитель грузовика умудрился «сбросить» кишки дважды: возле Куриловки, а также вблизи базы отдыха «Green park».

Информация об инциденте появилась в социальных сетях. По словам комментаторов, этот грузовик вывозил кишки с территории Верхнеднепровского хлебного завода, так как на предприятии возник внутренний конфликт. Для каких целей там хранили потроха и куда их везли — пока неизвестно.

Полицейским Петриковки удалось остановить этот грузовик недалеко от «Green park». В отношении водителя правоохранители составили административный протокол по статье 139 («Повреждение автомобильных дорог, создание препятствий и бездействие»). Эта норма предусматривает штраф в размере от 340 до 5780 гривен.

Тем временем дороги, на которых были разбросаны кишки, пришлось полностью перекрыть и вызвать на место коммунальщиков. Сотрудники Днепровского отделения полиции Каменского следили за порядком, предупреждая водителей о том, что проезд временно ограничен. По словам правоохранителей, уборка продолжалась до 3:00. Все потроха, собранные коммунальщиками, увезли в Магдалиновку, где их утилизируют.

Напомним, что на Днепропетровщине из-за ДТП на здание МВД вылилось 20 тонн свиных фекалий.