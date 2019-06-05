Руководство николаевского предприятия привлекли к админответственности за несчастный случай, когда пострадали пять человек

Директора, начальника производства и главного инженера предприятия «Приста Рисайклинг-Николаев» привлекли к административной ответственности за несчастный случай, во время которого пострадали пять рабочих.

Об этом сообщили в управлении Гоструда в Николаевской области.

Напомним, что ранее на этом предприятии по переработке мазута во время пожара, в результате выброса горячей жидкости пострадали пять человек.

Расследованием несчастного случая занималась комиссия. Уточняется, что пострадали четыре сотрудника предприятия и гражданин, привлеченный к выполнению работ на основании заключенного гражданско-правового договора.

«Групповой несчастный случай произошел в связи с несовершенством технологического процесса проведения работ по испытанию оборудования блока подготовки сырья. В результате нарушения технологических регламентов проведения работ произошел выброс пламени с остатками горячей жидкости, что привело к ожогам незащищенных участков тела работников, находившихся на расстоянии до двух метров от производственного объекта. Люди получили ожоги I-II степени», - сообщили в управлении.

Руководство предприятия обязали довести до сведения работников обстоятельства и причины несчастного случая, провести внеплановые инструктажи по вопросам охраны труда, усилить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, а также до начала ввода в эксплуатацию оборудования получить разрешение на работы и оборудование с повышенной опасностью.