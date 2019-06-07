В Москве задержали корреспондента «Медузы» по подозрению в сбыте наркотиков – он заявляет, что ему их подбросили

Иван Голунов В Москве в пятницу, 6 июня, по обвинению в сбыте наркотиков задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Об этом сообщает Медуза.

Голунов в этот момент шел на рабочую встречу с другим журналистом. По его словам, сзади к нему подбежали двое мужчин в гражданской одежде и объявили журналисту, что тот задержан. На просьбу представиться они ответили: «А ты не догадываешься? Уголовный розыск!» Голунову заломили руки, надели наручники, затем его посадили в автомобиль.

Полицейские показали удостоверения только после того, как Голунов потребовал адвоката. Затем один из сотрудников достал из кармана джинсов Голунова его телефон и потребовал разблокировать — журналист отказался.

После Голунова привезли в управление внутренних дел по Западному административному округу. На требования Голунова вызвать адвоката полицейские ответили, что будут проводить «принудительный досмотр», для которого защитник не требуется.

Осмотрев самого Голунова, полицейские открыли его рюкзак, который во время осмотра лежал на стуле (и Голунов периодически терял его из виду). В рюкзаке нашли пакет с пятью шариками внутри. Два из них отправили на экспертизу и обнаружили 3,56 грамма наркотика мефедрона (N-метилэфедрон — согласно заключению).

Также на допросе журналист рассказал, что сотрудники полиции ударили его во время освидетельствования. Для медицинского освидетельствования Голунова из УВД по ЗАО доставили в наркодиспансер. Там, когда он в очередной раз потребовал адвоката и схватился за стул, его начали тянуть за руки — Голунов упал и ударился головой.Затем его начали тащить по полу.

«Я оцарапал кисть правой руки, когда меня тащили. Внизу лестницы я лежал на земле, меня волокли, и [сотрудник полиции по имени] Максим надавил мне ногой на грудь. Другой сотрудник по имени Максим ударил меня кулаком в щеку», — говорится в показаниях Голунова.

ГУВД Москвы затем выпустило пресс-релиз, где сказало, что сообщения об избиении журналиста «не соответствуют действительности».

Позднее к Голунову отправился адвокат правозащитной группы «Агора» Дмитрий Джулай. Он рассказал, что полицейские отказались вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать следы побоев на теле Голунова.

Протокол задержания оформили только рано утром 7 июня (в 3:50), тогда же было формально возбуждено уголовное дело. Его заподозрили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, эта статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. В материалах дела сказано, что в неустановленное время, в неустановленном месте Голунов купил у неустановленного следствием лица пять свертков с наркотиками, чтобы потом перепродать. «Однако довести преступление до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, так как был задержан», — считает следствие.

Голунов заявил, что найденные наркотики ему не принадлежат, и отказался признать вину. Проверять рюкзак Голунова или его руки на следы наркотиков, а также брать пробы ногтей, чтобы проверить, употреблял ли журналист наркотики, полицейские отказались. Обвинение Голунову пока не предъявлено, в деле пока не упоминаются наркотики, изъятые при обыске в квартире, — в разговоре с «Медузой» адвокат Джулай предположил, что они могут лечь в основу отдел

Полиция рассказала об обыске у Голунова, приложив фотографии, сделанные не у него в квартире. Перед публикацией официального пресс-релиза эти снимки начали распространять телеграм-каналы Baza и «112». На них изображены большие пакеты с порошком и химикаты. При этом в самом сообщении ГУВД Москвы речь идет лишь о трех пакетах, свертке и весах. Знакомые Голунова заметили, что все фотографии, кроме одной, не похожи на квартиру журналиста.

Адвокат Джулай пояснил «Медузе», что при обыске действительно изъяли только три пакета и весы. «Иван мне также пояснил, что, когда его привезли к квартире для обыска, он минут 20–30 находился в машине с сотрудниками полиции. <…>

Ключи [от квартиры] у него изъяли в момент задержания, то есть у сотрудников полиции было минут 20–30, чтобы зайти в квартиру и сделать там все что угодно», — сказал защитник. Следствие пока не предоставило адвокату документы, составленные при обыске.

Редакция «Медузы» убеждена, что Иван Голунов невиновен, говорится в заявлении генерального директора Галины Тимченко и главного редактора Ивана Колпакова:

«Более того, у нас есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся от кого. „Медуза“ будет изучать каждое действие следователей по делу Голунова. Мы выясним, по чьей воле преследуют Ваню — и сделаем эту информацию публичной. Мы будем защищать своего журналиста всеми доступными способами».

Позже стало известно, что возле здания управления МВД по Москве начались одиночные пикеты в поддержку Голунова. Замглавреда RTVi Тихон Дзядко опубликовал в твиттере фотографию журналиста Ильи Азара, который держит в руках плакат с требованием освободить Голунова.

Пикеты в поддержку Голунова также проходят в разных городах России, например, в Перми, Ярославле, Краснодаре.

Ранее сообщалось, что под редакцию киевского издания «Гордон» принесли свиную голову, насаженную на вилы.