На Луганщине во время полевых работ трактористы наехали на боеприпас – пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями

В Луганской области в поле сдетонировало неизвестно взрывное устройство после того, как его задели трактором во время сельскохозяйственных работ.

Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя Луганской ОГА Юрий Клименко.

«Трактористы, которые работали на поле между г.Попасна и с.Новозванивка подорвались на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие ребята, жители с. Троицкое 1993 и 1971 г.р., получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У одного из них, еще и контузия», – написал Клименко.

Пострадавшие находятся в хирургическом отделении Попаснянской ЦРБ и получают всю необходимую медицинскую помощь. Их состояние здоровья ребят удовлетворительное.

«За пять лет войны Восток Украины стал одним из самых заминированных регионов мира. В результате подрывов уже погибли около 300 гражданских лиц, еще 600 - получили ранения. Среди пострадавших - 125 детей, из которых 27 погибли. Теперь тех, кто получил ранения уже 602. По оценкам экспертов, чтобы очистить Донбасс от взрывоопасных предметов понадобится 20 лет», – добавил замгубернатора Луганщины.

Напомним, что ранее в правительстве заявили, что расходы на разминирование всего Донбасса могут превысить 800 миллионов долларов США.