На Николаевщине на автозаправке сгорело электронное табло – огню не дали распространиться дальше

В Вознесенске на территории автомобильной заправки сгорело электронное табло.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о пожаре стелы на автозаправочной станции по улице Киевской в Вознесенске поступило спасателям в 18:19 9 июня.

До приезда сотрудников ГСЧС персонал самостоятельно пытался потушить пожар с помощью огнетушителей, но это не дало желаемого результата.

Силами пожарно-спасательного отделения пожар площадью 20 квадратных метров в 18:32 локализовали, в 18:42 - ликвидировали.

Предполагаемая причина горения – короткое замыкание электропроводки.

Напомним, как в Николаеве спасатели ликвидировали утечку газа на заправке на проспекте Героев Украины.