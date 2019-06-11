В Одессе произошел масштабный пожар в психиатрической больнице, погибло шесть человек

В Одессе 10 июня загорелась крыша одноэтажного корпуса областной клинической психиатрической больницы №1 на улице Академика Воробьева.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.

Пожар охватил площадь в 500 кв.м. Подразделения ГСЧС эвакуировали из здания 19 человек, из них 4 были без сознания – они умерли, не приходя в сознание. С отравлением продуктами горения госпитализировали 6 человек в тяжелом состоянии. Пожар потушили спустя полтора часа после того, как о нем сообщили спасателям. К тушению привлекались 57 спасателей и 12 единиц техники.

«Думская» пишет, что это уже второй пожар в медицинском учреждении за последние два месяца. Прошлый раз оно горело 16 апреля. Тогда возгорание произошло в комнате дневного стационара, оттуда огонь поднялся на крышу. Выгорела крыша над этой комнатой и крыша над столовой. Жертв и пострадавших тогда не было.

Сейчас на месте пожара обнаружили четырех погибших. По предварительным данным, это медсестра и три пациента.

По уточненной информации, погибших шестеро: в больнице скончалось двое пострадавших (всего их было 6 человек). В корпусе находилось 57 человек, в том числе трое сотрудников. Среди погибших — медсестра.

По предварительным данным, возгорание произошло в районе выхода из помещения.

Напомним, что в Одессе в 2017 году во время пожара в лагере «Виктория» погибло трое детей.