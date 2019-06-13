В Катаре при строительстве стадионов для ЧМ-2022 погибли сотни рабочих из Непала, - СМИ

Правительство Непала подтвердило гибель многих непальских строителей при подготовке футбольных стадионов к чемпионату мира по футболу 2022 года, который состоится в Катаре.

Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на «Arab News».

Немецкая телекомпания WDR в документальном фильме «Ловушка в Катаре» рассказала о сложном положении рабочих и их ужасных жизненных условиях на строительных площадках Мундиаля. Представитель Министерства труда Непала Нараян Рагми подтвердил факт гибели непальцев.

- Это факт, что многие непальские рабочие погибли в Катаре за эти годы. У меня сейчас нет информации о документальном фильме. Но то, что многие люди погибли в Катаре, это правда. С тех пор, как мы начали отправлять наших работников в Катар, некоторые люди погибли. Я не уверен, является ли верной цифра в 1400 человек, может 200 или 300. Должен уточнить это с властями, связанными с проблемой, - отметил госслужащий.

По данным непальского правительства, в результате несчастных случаев и плохих условий жизни ежегодно погибали около 110 рабочих. Семьи погибших рабочих не получили никакой компенсации от Дохи, говорится в фильме WDR. При этом Рагми добавил, что с непальскими рабочими подписывается меморандум о взаимопонимании с Катаром, а также двустороннее соглашение. Кроме того, рабочие были проинформированы перед отъездом из Непала и прошли программу ориентации.

Напомним, ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена вырыть морской канал, чтобы превратить соседний Катар в остров.