В результате землетрясения в Китае погибли 13 человек, еще 134 пострадали

13 человек погибли и еще 134 пострадали в результате землетрясения в провинции Сычуань, в Китае.

Об этом сообщает «China Plus».

Землетрясение магнитудой 6.0 обрушилось на провинцию Сычуань 17 июня, в 10:55 утра. Эпицентр с глубиной 16 км наблюдался на 28,34 градусах северной широты и 104,90 градусах восточной долготы, по данным Китайского центра землетрясений (CENC).

Другое землетрясение с магнитудой 5.3 и глубиной 17 км произошло в тот же день, в 7:34 утра.

Министерство чрезвычайных ситуаций Китая направило рабочую группу в пораженные области. Вместе с Национальным управлением по продовольствию и стратегическим резервам они направили в пострадавшие от землетрясения области 5000 палаток, 10 000 раскладушек и 20 000 одеял. По сообщению министерства, около 302 пожарных с 63 пожарными грузовиками из провинции Сычуань бросились на место происшествия.

Напомним, в среду, 26 декабря 2018 года, в северной части Катании на склонах горы Этна на Сицилии произошло землетрясение силой 4,8 балла, в результате которого около 30 человек получили ранения.