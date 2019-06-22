В Ботсване более 500 грифов умерли, поев останки отравленных браконьерами слонов

В Центральном округе Ботсваны умерли по меньшей мере 537 грифов после того, как попробовали останки отравленных браконьерами слонов.

Об этом сообщает Корреспондент, ссылаясь на правительство.

Среди умерших птиц – 10 капских грифов, 14 африканских ушастых грифов, 468 африканских грифов, 17 белогорлых грифов и 28 бурых стервятников. Также на месте нашли два каменных орла.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, чтобы обеззаразить территорию. Образцы туш и почвы доставили в лабораторию. Утверждается, что смерть птиц была вызвана находящимися в трех тушах слонов химикатами.

Ранее сообщалось, что в Индонезии в самку орангутана выпустили 74 пули из пневматической винтовки.