В Одессе водитель забыла поставить авто на ручник – оно скатилось по склону и рухнуло на пляж

На одесский пляж со склона упала машина. Водитель автомобиля забыла поставить авто на ручник.

Об этом сообщает издание «Вгороде».

Утром 22 июня водитель «Daewoo Lanos» не поставила свой автомобиль на ручной тормоз и ушла, в результате чего машина скатилась по склону и полетела с обрыва прямиком на пляж, упав при этом колёсами вверх. По сообщению очевидца, никто не пострадал.

«Бабушка остановилась на склоне, забыла ручник поднять и пошла с попутчицей спокойно купаться. Машина скатилась», - сообщила очевидец Анна Крылова на своей странице в Facebook.

Как после выяснилось, две женщины подъехали к пляжу и решили искупаться в море. Они не заметили, как машина съехала по склону и упала на пляж, но заметили факт пропажи машины, и вызвали полицию, сообщив, что её «угнали».

Напомним, в 2016 году в Хмельницком тяжеловесный автомобиль «DAF» протаранил торговый киоск, четыре автомобиля, после чего врезался в жилой дом. По предварительной версии правоохранителей, водитель не поставил автомобиль на рычаг стояночного тормоза.