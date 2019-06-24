В Казахстане вблизи города Арысь взорвались склады боеприпасов – власти объявили об эвакуации жителей

В Казахстане утром 24 июня произошли взрывы на складах боеприпасов возле города Арысь Туркестанской области.

Об этом сообщает Tengrinews.kz

«24 июня на одном из арсеналов ВС РК, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов... Причины и обстоятельства произошедшего выясняются», - сообщают в министерстве обороны Казахстана.

Глава Туркестанской области Умирзак Шукеев сообщил, что из-за чрезвычайного происшествия весь город Арысь будет эвакуирован.

- По масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город в целом. По всем направлениям будут двигаться колонны, подбирать людей, увозить в специально организованные лагеря. Все акимы районов со своими командами должны будут устраивать лагеря, делать списки, кто пришел, разбираться: кого по родственникам, кого в гостиницы. Каждый лагерь будет возглавляться акимом района, - сказал он.

По предварительным данным, после взрывов в Арысе к медикам обратились 34 человека.

Напомним. 9 октября 2018 года в районе города Ичня взорвались склады с боеприпасами. В 20-километровой зоне вокруг склада было закрыто воздушное сообщение и приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуировали.

В Генштабе тогда подозревали диверсию и сообщили, что склад был подорван в четырех разных местах.

О том, как проводили время в Николаеве эвакуированные из Ични семьи с детьми, а также их воспоминания о той ночи, можно почитать в материале интернет-журнала NikLife.