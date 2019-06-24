В Киеве неадекватный мужчина разбил мемориал Героя Небесной сотни Сергея Нигояна

В Киеве изуродовали Мемориал героя Небесной сотни Сергея Нигояна, убитого в январе 2014 года на улице Грушевского.

Как сообщил в Facebook координатор организации «С14» Сергей Мазур.

Разбиты лампадки, разорваны флаги, разбросаны цветы, шины и брусчатка.

Полиция задержала подозреваемого в уродовании Мемориала героя Небесной сотни, передает Громадське радио.

«Работники полка полиции особого назначения на Европейской площади задержали мужчину, который находился в возбужденном состоянии. На вид, этот человек имеет психические расстройства», - сообщила пресс-секретарь полиции Киева Яна Неруш.

По ее словам, в настоящее время мужчина находится в больнице, где медики выясняют состояние его здоровья.

Напомним, в Киеве житель Севастополя с криками «За Донбасс» разбил плиты памятника Героев Небесной сотни.Позже его жестоко избили экс-сотрудники батальона «Торнадо».