В Николаеве на проспекте столкнулись «Volkswagen» и три «маршрутки»

В четверг, 27 июня, в Николаеве на проспекте Центральном произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легкового автомобиля и двух маршрутных такси.

Об этом на своей странице в Facebook написал Федор Левченко.

Инцидент произошел в районе улицы Водопроводная. По словам Левченко, легковушка врезалась в одну «маршрутку», которая по инерции столкнулась с впереди стоящим маршрутным такси.

В пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что по предварительной информации, легковой автомобиль «Volkswagen» с столкнулся с маршрутным такси из-за несоблюдения дистанции. Пассажирам общественного транспорта вызвали «скорую», но от госпитализации они отказались.

На данный момент на месте работают сотрудники патрульной полиции. В отношении водителя «Volkswagen» оформляется админпротокол.

Как сообщает издание «0512», всего в аварии, помимо легковушки, столкнулись три маршрутных такси.

Напомним, что ранее на проспекте в Николаеве «ВАЗ» влетел в микроавтобус и «маршрутку» – от удара легковушку развернуло и вынесло на встречку.