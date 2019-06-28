В Испании из-за жары возникают масштабные лесные пожары

Возле портового города Таррагона на северо-востоке Испании возникают масштабные лесные пожары на фоне температурных рекордов, которые продолжают фиксировать в Западной Европе.

Об этом сообщает Громадське радіо, ссылаясь на ВВС.

Огонь охватил около 10000 акров леса и другой растительности, что составляет более 4000 гектаров.

К тушению пожара привлекли около 350 пожарных бригад, 12 пожарных машин и ряд транспортных средств с большими резервуарами для воды. Также привлечены семь самолетов и два гидросамолета. По состоянию на обед 27 июня, эвакуировали 53 человека.

Как известно, в 11 провинциях на востоке и в центре Испании 27 июня температура выше 40° C, а 28 июня в некоторых районах северо-востока страны температура может достичь отметки в 45° C.

Власти Испании также предупреждает о «значительном риске» лесных пожаров в некоторых регионах. В Польше и Чехии также зафиксировали новые национальные максимумы, с температурами, достигающими 38,2 ° С и 38,9 ° С соответственно.

Напомним, что ранее в Англии произошел пожар в «родном» лесу Винни-Пуха.