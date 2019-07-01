На Одесчине при пожаре в жилом доме погибли четыре ребенка – их матерей нашли пьяными во дворе

В понедельник, 1 июля, в селе Черное Одесской области в жилом доме возник пожар, который унес жизни четырех малолетних девочек.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Информация о пожаре в доме поступила в службу спасения «101» в 08:19. По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит домашнее имущество в частном жилом доме.

Пожарные локализовали пожар в 8:54 и ликвидировали его в 09:35 на площади 40 квадратных метров. На месте пожара обнаружено четырех погибших девочек.

Матерей 19-и и 23-х лет на момент пожара в доме не было, они находились во дворе в состоянии алкогольного опьянения.

Во время пожара погибли две дочери 2017 года рождения и 2018 года рождения одной женщины и еще две девочки, также 2017 года рождения и 2018 года рождения другой матери.

На месте происшествия работали психологи ГСЧС. Причина пожара и смерти устанавливаются. От ГСЧС привлекалась 1 единица пожарной техники и 4 человека личного состава.

Напомним, как 10 мая, в Белгород-Днестровском районе Одесской области в загоревшемся автомобиле погибла 2-летняя девочка.