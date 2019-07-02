В Николаеве большегрузы вновь паркуются на ведущих к порту улицах, создавая автомобильные пробки

В Николаеве десятки фур припарковались на улицах, ведущих к морскому порту, тем самым создавая автомобильные пробки.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Большегрузы растянулись от проспекта Богоявленского по улице Кузнечной (бывшая Скороходова - ПН) до 3-й Слободской. На Авангардной грузовики полностью заполнили одну сторону, а на Железнодорожной стоят по обе стороны дороги. Тяжело проехать и по Космонавтов.

По словам очевидцев, из-за большого количества большегрузов во вторник утром пробка, которая обычно начинается на Авангардной, растянулась до Южной.

Кроме того, пользователи Facebook успели зафиксировать пробку на Пограничной (бывшая Чигрина - ПН) от 4-й до 6-й Слободской.

В комментарии «Преступности.НЕТ» водители фур утверждают, что проблем с приемом груза в порту нет, а пробки объясняют большим количеством большегрузов.

Напомним, на Николаевщине зерновозы «Прометея» с перегрузом разрушили асфальт - власть и полиция их заблокировали.

Три года назад в Николаеве на Богоявленском проспекте начали появляться большие очереди груженых фур, которые усложняли движение на проспекте и разрушали асфальтное покрытие, а сотрудники полиции и диспетчера портов не могли эффективно контролировать движение большегрузного транспорта.