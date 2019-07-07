В Турции задержали автомобиль, в котором перевозилось 18 грамм калифорния на сумму более чем $72 миллиона

Радиоактивное вещество Калифорний, используемое для производства ядерного оружия и в атомной энергетике, обнаружили при обыске в машине, в Турции. Находку отправили на экспертизу в турецкое Агентство по атомной энергии.

Об этом сообщает «Bolu Express» со ссылкой на заявление губернатора провинции Болу.

Управление безопасности Болу по борьбе с контрабандой и организованной преступностью провело спецоперацию и остановило подозрительный автомобиль на автомагистрали D-100, которая проходит через всю страну с запада на восток.

При обыске в автомобиле был обнаружен калифорний - вещество, которое применяется для изготовления боеголовок ядерного оружия и для работы атомных электростанций. Вещество отправлено на экспертизу в национальное Агентство по атомной энергии.

Рыночная стоимость такого количества калифорния, а это 18 грамм, достигает 72 миллионов долларов.

Калифорний производят в двух местах: НИИАР в Димитровграде (Россия) и Окриджской национальной лаборатории в США.

Для производства одного грамма калифорния, плутоний или кюрий подвергают длительному нейтронному облучению в ядерном реакторе, от 8 месяцев до 1,5 лет. Затем из получившихся продуктов облучения химическим путём выделяют калифорний. Во всем мире за год добывается не более 40 миллиграмм вещества.

Напомним про случай в Италии, когда прокуратура заявила, что смерть марокканской танцовщицы Иман Фадил, свидетельницы в деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, наступила от отравления «смесью радиоактивных веществ». А в порту Одессы обнаружили радиоактивный контейнер из Китая.