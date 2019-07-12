В Николаеве на ПГУ столкнулись «Hyundai» и «Daewoo» – очевидцы говорят, что одному из водителей стало плохо за рулем

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Днем в пятницу, 12 июля, в Николаеве на проспекте Героев Украины произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобилей «Daewoo» и «Hyundai».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Оба автомобиля двигались по проспекту в попутном направлении и столкнулись в районе улицы Гвардейская.

Как уточнили изданию в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области, по предварительной информации, автомобиль «Daewoo» из-за несоблюдения дистанции столкнулся с «Hyundai». В результате аварии пострадал водитель «Daewoo» – его забрала карета скорой медицинской помощи. Оба автомобиля получили механические повреждения.

На месте работают сотрудники патрульной полиции. 

В то же время, как сообщили изданию очевидцы, пострадавшему водителю стало плохо, из-за чего он врезался в едущий впереди автомобиль.

Напомним, что ранее в Николаеве водителю стало плохо за рулем – автомобиль врезался в столб, повредил газовую трубу и въехал в палисадник. 

Виолетта Чех

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