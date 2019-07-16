На Николаевщине столкнулись «Skoda» и «Daewoo» – один из автомобилей от удара вылетел в кювет

Во вторник, 16 июля, в Николаевской области на трассе произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобилей «Skoda» и «Daewoo».

Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

По словам очевидцев, авария произошла в Веселиновском районе недалеко от райцентра. Судя по опубликованным фото, автомобиль «Skoda» от удара вылетел в кювет. «Daewoo» же получил серьезные повреждения передней части кузова.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Обстоятельства данного ДТП выясняются. Отметим, что на месте аварии присутствует также несколько военнослужащих, однако неизвестно, являются ли они участниками инцидента.

Напомним, что в январе текущего года возле Николаева в ДТП попал генерал-лейтенант Сухопутных войск.