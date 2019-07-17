Жительница Николаева заявила, что знакомый жестоко избил её на улице - молодой человек рассказал, что она напала на её девушку

Жительница Николаева заявила, что когда возвращалась домой ночью вместе с подругой, на неё напал знакомый и жестоко избил её.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Судя по справкам, которые девушка опубликовала в историях, ей диагностировали закрытый перелом костей носа, гематомы глаза и сотрясение мозга. Инцидент случился в пятницу, 12 июля.

«Эта история научит всех возвращаться домой до ночи. В этом мире есть больные люди, которые хотят убить человека ради развлечения».

«Вот что значит оказаться не в то время, не в том месте. Человек со справкой, осознавая, что приедут правоохранительные органы, убежал, а спустя час искал с кухонным ножом».

«Это сделал знакомый, пытаясь просто сделать расправу до конца. Гематомы в голове, синяки, ушиб, рассечения в носовой перегородке, сотрясение, закрытые перелом носа... Ему было мало. Пострадал и мой близкий человек, но, слава Богу, слабее, чем я», - написала Эсмира.

Её подруга рассказала, что это произошло возле остановки Лесхоз. По её словам, к ним подошли парень с девушкой в неадекватном состоянии и начали провоцировать конфликт.

«Девочки стали уходить от них, как пошли опять провокации. Узнав Ваню, девочки подошли и сделали замечание на то, что ванина подруга ведёт себя очень неадекватно и попросили угомониться. Все якобы начали расходиться тихо и мирно, но в это время неадекватная особа женского пола начала вдогонку хватать Эсмиру. Она оттолкнула её и та мол упала на колени и тут подлетело оно, налетев на Эсмиру началась расправа, ударив и оттолкнув Вику в сторону, он начал с кулака избивать Эсмиру, один раз ударив в лицо с кулака. Она уже не смогла встать, откинув Вику, которая хотела оттащить его от девушки, он продолжил наносить удары в голову и с ноги пытаться добить лежащую мою Эсми», - написала Валерия.

После, по словам подруги, девушка сказала Ване, чтобы тот «добил её», ведь она «ещё жива».

«Они начали вдвоём смеяться в голос и идти к Эсмире и Вике с целью добить напоследок, но услышав о том, что вызвали полицию, оба начали скрываться. Два якобы дурочка осознали, что произошло... Вся площадка (не говорю о моем близком человеке) была в крови, на лице не было видно мл кожи из-за крови, спустя 10 минут Эсмира потеряла сознание...Это чудовище, сняв туфли, начал снимать на камеру Эсмиру вместе со своей девушкой и говорить: «Улыбнись в кадр». Но зачем ты добивал ее, когда она пыталась хоть как-то выскочить на проезжую часть, чтобы вызвать помощь.... Наложили швы на переносицу ,гематомы на голове... В эту ночь подъехал отец, который боялся за жизнь своего сына, за самосуд и оплатил все и купил лекарства, поехав с ней в Ленинское», - написала она.

В отделении полиции девушка отказалась писать заявление, как рассказывает подруга, находясь в состоянии шока. Отец молодого человека пообещал оплатить лечение, однако, по их словам, теперь не хочет этого делать .

«Все это произошло буквально за 10 минут. Наша полиция бросала трубку потому что не могла найти остановку Лесхоз! Что за бездействия? Он шёл целенаправленно добить её! Но, его нашли ребята, которые узнали об этом, но Ваня в это время искал с кухонным ножом девочек осознавая, что надо избавиться ... Это страшно...Он узнал Эсмиру, обратившись к ней по имени ... Испугавшись парней он вызвал 4 патруля и начал писать заявление о том,что ему угрожают физической расправой», - отметила она.

Также пострадавшая девушка опубликовала фотографию и имя молодого человека, который её избил - Иван Митрофанов. Он связался с редакцией и рассказал о своей версии событий.

По его словам, он вместе с девушкой сидел на скамейке в одном из дворов на улице Новобугской. Недалеко от них находилась Эсмира со своей подругой. Девушки вели себя шумно и его девушка сделала им замечание. После этого те встали, подошли к ним и напали на неё.

«Мы сидели с Наташей. Они орали и Наташа им крикнула типа «Что вы так орёте». Они встали и пошли к нам. Я поворачиваюсь, а Наташу двое за волосы повалили на пол и начинают избивать. Я сначала их отталкивал, потом в состоянии аффекта первую попавшуюся ударил в голову. Они всё равно продолжали какое-то ещё время пинать Наташу».

«Мы пошли домой, а её сумочки нет. А они нам угрожали, что сейчас приедет кто-то «нас порешает». Она взяла ножи и мы пошли за сумочкой. А там уже какой-то нерусский начинает угрожать, что сейчас мне колени прострелит. «Знаешь, что с тобой будет, я тебя вывезу в лес, привяжу». И Наташа с телефона моего вызвала полицию», - рассказал он.

После, по словам молодого человека, его отец поехал с мужчиной, который ему угрожал, в БСМП выяснять, что с пострадавшей девушкой. В это время в полиции ему сказали, что он не должен писать заявление на неё. Так как если он напишет, то напишет и она, и тогда у них начнутся проблемы.

«Они подошли и начали её бить, а я что должен смотреть, как мою девушку бьют? У меня туман в глазах, я за неё должен был заступиться», - отметил он.

По его словам, после весь день ему звонил мужчина и угрожал, также он заявил, что сейчас его и его девушку травят в соцсетях.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области редакции подтвердили, что 12 июля им поступал вызов о конфликте на улице Новобугской. Следователи ожидают вывод судебно-медицинской экспертизы. Пострадавшая девушка написала заявление 15 июля.

Ранее сообщалось, что в Николаеве 15-летнюю девочку избили сверстницы – ее мать сначала отказалась от претензий, но потом решилась написать заявление.