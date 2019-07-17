В Николаеве разыскивают военнослужащего, который покинул полигон и пропал без вести

В Николаеве полиция разыскивает пропавшего без вести 28-летнего Вячеслава Ниделько.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Мужчина 11 июля оставил службу на полигоне Широкий лан и отправился к месту своего жительства в Николаеве, однако домой так и не пришел. До настоящего времени его место нахождения неизвестно.

Приметы: рост 191 см, среднего телосложения.

Полиция просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого, полезную для следствия информацию сообщить в Центральный отдел полиции по адресу: Николаев, улица Декабристов, 8 или по телефонам (0512) 53-12-71, (093) 858-38-38, 102.