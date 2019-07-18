В Николаеве разыскивают мужчину, который ушел из онкодиспансера и исчез

В Николаеве разыскивают Верестюка Сергея Андреевича 1955 года рождения, который исчез без вести.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Сергей Верестюк покинул Николаевский онкологический диспансер 21 июня и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы короткие седые, глаза голубые.

Был одет: в белую рубашку с коротким рукавом, светло-серые спортивные штаны, черные туфли.