В Николаеве разыскивают мужчину, который ушел из онкодиспансера и исчез

В Николаеве разыскивают Верестюка Сергея Андреевича 1955 года рождения, который исчез без вести.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Сергей Верестюк покинул Николаевский онкологический диспансер 21 июня и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы короткие седые, глаза голубые.
Был одет: в белую рубашку с коротким рукавом, светло-серые спортивные штаны, черные туфли.
«Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого, сообщить в Ингульский отдел полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Николаев, ул. 12-я Продольная, 42 А или по телефонам (0512) 21-61-11, 21-61-92,21-61-96, 102», – обратились в полиции.