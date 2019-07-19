Николаевец поставил под угрозу свою жизнь и проехался на крыше троллейбуса

В Николаеве 19 июля неизвестный парень проехался на крыше троллейбуса.

Об этом сообщает Тимур Снитко в Facebook.

На видео, снятом в районе Пушкинского кольца, показано, как на задней части крыши троллейбуса едет парень. Отметим, что он нарушил правила безопасности и поставил под угрозу свою жизнь. Его могло ударить током, либо же он мог упасть с крыши прямо под колеса едущим автомобилям.

Никогда не повторяйте этот поступок!

Напомним, что ранее на Харьковщине два подростка залезли на крышу поезда - один погиб от удара током, второй получил 70% ожогов тела.