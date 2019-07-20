Вице-губернатор Кушнир ритуально поджег картонные манекены, символизирующие кандидатов на выборах

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Заместитель главы Николаевской ОГА Александр Кушнир 19 июля поджег несколько манекенов, которые символизировали его конкурентов на выборах.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook.

Как известно, Кушнир баллотируется в народные депутаты по 132-му округу с центром в Первомайске.  

Вырезанные из картона профили он выставил вместо других кандидатов, которые не пришли к нему на дебаты. Отметим, что сгорели, и то частично, лишь два-три картонных профиля человека. Остальные были немного повреждены огнем.

Напомним, что ранее польские священники сожгли книги, в которых описывается магия.

Вадим Богданов

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