Вице-губернатор Кушнир ритуально поджег картонные манекены, символизирующие кандидатов на выборах

Заместитель главы Николаевской ОГА Александр Кушнир 19 июля поджег несколько манекенов, которые символизировали его конкурентов на выборах.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook.

Как известно, Кушнир баллотируется в народные депутаты по 132-му округу с центром в Первомайске.

Вырезанные из картона профили он выставил вместо других кандидатов, которые не пришли к нему на дебаты. Отметим, что сгорели, и то частично, лишь два-три картонных профиля человека. Остальные были немного повреждены огнем.

Напомним, что ранее польские священники сожгли книги, в которых описывается магия.