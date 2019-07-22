В Херсоне в ДТП пострадали члены УИК и сотрудница полиции, перевозившие бюллетени

В Херсоне, в результате утренней аварии пострадала сотрудница полиции и члены УИК, перевозившие бюллетени.

Об этом сообщает Полиция Херсонской области в Facebook.

Так, примерно в 06:00 на перекрестке улиц Театральной и Воронцовской произошла авария с пострадавшими. Выяснилось, что в одном из автомобилей находились члены участковой избирательной комиссии, а также сотрудница полиции, которые перевозили бюллетени в окружную комиссию. На данный момент все бюллетени в целости переданы членам ОИК.

На месте ДТП полицейские установили, что 30-летняя водитель автомобиля «ЗАЗ Славута», выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущества в движении автомобилю «Фольксваген-Транспортер». В результате микроавтобус перевернулся. Находившиеся в микроавтобусе члены УИК и полицейская, по информации «Kherson.net.ua», получили травмы и были госпитализированы.

Напомним, как во вторник, 18 июня, на трассе Скадовск-Каховка недалеко от поселка Николаевка Херсонской области произошло серьезное ДТП с участием автомобилей «ВАЗ-21099» и «BMW».