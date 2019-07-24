В Николаеве девушка заявила, что «стала жертвой таксиста» – в полиции рассказали, что ее побила свекровь

В Николаеве местная жительница заявила, что стала жертвой водителя такси, опубликовав при этом фото своего лица в побоях – в полиции сообщают, что ее побила собственная свекровь.

Об инциденте девушка Мария Т. написала у себя на странице в Facebook.

Девушка рассказала, что села в такси, которые паркуются у бордюра возле железнодорожного вокзала, однако уже в машине выяснила, что забыла кошелек, о чем и сказала водителю. После чего, по словам Марии Т., в результате она получила «избитое тело и лицо». При этом девушка не говорит прямо о том, что ее побил водитель такси, но сообщает, что цвет и номер автомобиля записала для дальнейших судебных разбирательств.

«Мой пост о том, как можно сесть в такси и не оказаться очередной жертвой... Я села на жд вокзале с целью ехать к родным, но сразу поняла, что забыла кошелёк. Водитель сразу смутился и сказал, что бесплатно везти не будет, о чем я и не просила... Результат – избитое тело и лицо... Цвет машины и номер укажу в течении судебного процесса. Девочки, не садитесь никогда в чужие машины, берегите себя», - описала ситуацию девушка.

В комментариях к ее публикации девушка объявила всем сочувствующим, что сняла побои и надеется, что водитель такси будет наказан. Кроме того, Мария Т. опубликовала свою фотографию, где держит в руках некую справку. На лице у девушки синяки и ссадины заклеены пластырем. На сообщение корреспондента «Преступности.НЕТ» девушка не ответила.

Однако в отделе коммуникаций полиции рассказали, что ситуация была иная. Девушка села в такси, сказала, что у нее с собой нет денег и попросила расплатиться по приезду. Когда водитель подъехал по указанному адресу, девушка зашла в подъезд. По словам водителя, в подъезде он услышал женские крики, после чего из дома вышли девушка с женщиной, которая, как позже выяснилось, является ее свекровью. Женщины кричали друг на друга, а потом начали драться. Мужчина вышел, чтобы разнять их и в этом время всех троих заметили патрульные, которые и забрали их в райотдел. В полиции Мария Т. отказалась писать заявление и сообщила, что никаких претензий ни к свекрови, ни к водителю не имеет.

Напомним, в субботу, 6 апреля, между водителем такси и пассажирами возник конфликт, в результате которого мужчины повредили автомобиль, за что работник службы такси со своими коллегами якобы их побил.