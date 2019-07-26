В Бердичеве видеоблогер напал на АТОшника, заявившего, что на Донбассе Украина воюет с Россией

В Бердичиве видеоблогер избил ветерана АТО за его слова о том, что он воевал против российских наемников на Донбассе.

Об этом сообщила Мирослава Целищева в группе «Лидер» в Facebook.

По ее словам, конфликт произошел во время обсуждения войны на Донбассе.

«Какой-то блогер Артур Сороченко не согласился с бойцом, что на востоке Украины есть войска Путина. «Россия с нами не воюет», — заявил он»», — пишет Целищева.

В ходе разговора он предложил экс-бойцу «отойти», чтобы продолжить выяснение отношений. В итоге блогер набросился на АТОшника с кулаками, но тот всячески избегал драки.

Отмечается, что нападающий был ранее судим.

Ранее судимый видеоблогер Артур Сороченко

Напомним, 24 сентября 2017 года в Корабельном районе компания местных парней жестоко избила 31-летнего участника АТО Игоря Кочнева, который отдыхал в клубе «Дискус». Ранее сообщалось, что девять парней напали на участника АТО и его друга Владислава Барбу, но тем удалось отбиться. После инцидента полиция задержала семерых человек, в том числе и пострадавших. По словам Кочнева, напавшая на него компания ранее неоднократно «промышляла» в этом клубе. Бывший работник клуба заявил, что в районе существует банда, которая бьет людей и запугивает персоналв развлекательных заведениях. Позже глава Корабельного районного суда Николаева Татьяна Головина отпустила под личное обязательство установленных следствием четырех участников массовой драки, которые в клубе напали на участника АТО Игоря Кочнева.