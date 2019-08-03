В Карпатах спасатели второй день ищут девочку, которая пошла в горы собирать ягоды и не вернулась

В Карпатах вечером в пятницу, 2 августа, во время сбора ягод потерялась 14-летняя девочка.

Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел Украины.

Вечером в Службу спасения позвонили испуганные жители Раховщины и сообщили, что во время сбора ягод в районе долины Щавул заблудилась девочка 14-ти лет.

По словам родных, в тот день, после обеда, они отправились группой из семи человек в горную местность для сбора ягод, договорившись встретиться через некоторое время в нужном месте. Однако, девочка не появилась.

Местные жители организовали поиски своими силами, однако, когда вечером ребенка не нашли, решили все же позвонить профессионалам ГСЧС. Сейчас девочку ищут 12 спасателей на 3 единицах техники из двух горных поисково-спасательных отделений и местное население. Для обследования пограничных участков привлечены пограничники Мукачевского отряда.