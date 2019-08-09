За сутки на Николаевщине четыре раза возникал пожар в частном секторе – в одном случае из-за детских игр с огнём

В Николаевской области за сутки, 8 августа, произошло четыре пожара в частном секторе в Казанковском и Баштанском районах области и в Новой Одессе.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Одно из происшествий случилось на улице Степная в Новой Одессе. В 9:35 на пункт связи 21-й государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре сеновала. Прибывшие спасатели установили, что огнем охвачена крыша сеновала и есть угроза распространения огня на рядом расположенные здания.

Благодаря принятым мерам пожар в 09:58 локализовали, а в 11:00 ликвидировали его на площади 50 квадратных метров. Его вызвали детские шалости с огнем. От ГСЧС на месте работало 9 человек и 2 единицы техники.

Второй случай произошёл на улице Перекопская Казанки. В 13:48 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре частного жилого дома. Прибывший дежурный караул 17-й ГПСЧ в 13:59 локализовал, а в 14:16 ликвидировал его на площади 24 квадратных метра.

Причина возгорания устанавливается. От ГСЧС работали четыре человека и одна единица техники. Дополнительно привлекалась аварийная бригада АО «Николаевоблэнерго» и сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в Вознесенском районе выгорело несколько гектаров пшеничного поля – оно загорелось из-за брошенной спички.